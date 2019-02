FDA sob Governo Trump declara guerra aos 'vampiros'

Calma! Não há indício nenhum de que os vampiros existam. Explico porque a Food and Drug Administration – FDA, equivalente à Anvisa nos Estados Unidos -,decidiu caçar “vampiros”.

Nos últimos anos um tratamento se tornou muito popular entre os milionários mundo a fora. E, principalmente, na terra do Tio Sam, esta técnica virou um negócio muito lucrativo.

Tratamento para ser Vampiro

Pessoas com muito dinheiro no bolso e com uma grande vontade de permanecerem jovens passaram a pagar em média 8,000 dólares para fazer tratamento com plasma de sangue de doadores jovens.

Com a promessa de combater o mal de Parkinson, Alzheimer, retardar o envelhecimento, melhorar a imunidade e milhares de outros supostos benefícios, várias celebridades e milionários pagavam de bom grado a quantia.

Fim de festa

Bem louco! Até que a FDA acabou com a farra nesta terça-feira, 19. O centro de Avaliação e Pesquisa Biológica emitiu um comunicado dizendo que este tipo de tratamento não era comprovado para combater nenhuma doença.

Um dos principais laboratórios que praticava esse tipo de infusão, a empresa Ambrosia, já emitiu um comunicado em seu website oficial suspendendo as atividades de acordo com o anuncio.

Um dos entusiastas seria o CEO da Amazon, Peter Thiel. Um dos homens mais ricos do mundo seria o investidor por trás da Ambrosia. No entanto, nada disso foi confirmado e Thiel veio a público refutar ser um "vampiro".