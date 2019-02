Estes 5 alimentos ajudam a controlar a fome e a diminuir a ansiedade

Definitivamente a alimentação e chave para manter o peso saudável. Se por diferentes circunstâncias você come mais calorias do que deve, nada melhor que consumir alimentos que nutrem e às vezes ajudam a diminuir a ansiedade.

Lembre-se de consultar um nutricionista para desenvolver uma alimentação balanceada e de acordo com os seus objetivos.

Estes 5 alimentos ajudam a controlar a fome e diminuem a ansiedade

Ovo

Um estudo publicado pelo Intrnational Journal of Obesity indica que as proteínas do ovo ajudam as pessoas a se sentirem mais satisfeitas por mais tempo. Na verdade, é recomendado tomar café da manhã com este alimento porque ele ajuda a diminuir a quantidade de calorias no dia.

Maçã

A maçã tem fibras solúveis que recebem o nome de pectina. Ela consegue retardar a digestao e te ajuda a manter a saciedade por mais tempo.

Peixe gordurosos

Cheio de proteínas e ômega-3, esta combinação é perfeita se você procura uma via saudável. Os peixes mais recomendado são a sardinha e o salmão.

Oleaginosas

Estes vegetais são ótimas formas de deixar a fome de lado. Alternativas como as amêndoas, os frutos secos, nozes ou sementes não têm nenhum risco metabólico e ajudam a combater a fome e algumas formas de doenças cardiovasculares.

Aveia

Um estudo publicado no Journal of the American College of Nutrition assegura que comer aveia pelas manhas reduz o consumo de calorias ao longo do dia, assim como come-la em qualquer momento diminui o apetite.