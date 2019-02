A coisa mais importante que as pessoas devem saber sobre sexo

Falar sobre sexo e o prazer que ele traz não é algo fácil para todos. No entanto, para uma especialista esta é sem dúvida uma das coisas mais importantes que as pessoas devem levar em conta.

Em entrevista ao portal The Gateway, Sofia Jawed-Wessel, professora e pesquisadora especialista em sexualidade, respondeu o que acha que todos devem saber sobre o sexo.

Mesmo pontuando que esse tipo de aconselhamento deve se adaptar as necessidades específicas de cada um, ela considera que o mais importante é sermos honestos e admitirmos que as pessoas fazem sexo porque se sentem bem e gostam disso.

“É tão importante para nós como adultos sermos honestos com a nossa juventude . (…) O sexo não é apenas para fazer bebês, mas é muito mais fácil para os pais regularem o comportamento sexual dos filhos afirmando que os bebês são a única razão pela qual as pessoas fazem sexo. (…) Eu acho que isso faz com que os pais falhem e os jovens percam a confiança neles”, lembrou.

A pesquisadora também apontou que esse “tabu” ao se falar sobre o sexo contribuiu para que muitas mulheres ficassem do lado de “fora” do prazer sexual, diferente dos homens que recebem muito mais estímulos culturais e da mídia para ir atrás da sua satisfação.