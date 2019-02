Call of Duty: Black Ops 4 - Trailer da Operação Grand Heist

Dê uma olhada na Operação Grand Heist, que marca o retorno do Outrider Specialist, um novo destino de Blackout e muito mais.

A Operação, do Call of Duty: Black Ops 4, já está disponível, primeiro no PS4 (Via IGN Latam). Confira o trailer divulgado:

Os demais usuários: Já em 26 de fevereiro os novos mapas, skins e personagens serão lançados no Xbox One e para PC.

LEIA TAMBÉM: