WhatsApp: novo vírus ameaça usuários do aplicativo de mensagens

Usuários do WhatsApp mais uma vez em alerta! O popular aplicativo de mensagens instantâneas é alvo de um novo golpe.

A fraude começou a circular primeiro no continente europeu e já teria se espalhado pelo Brasil, de acordo com informações do site Ahora Notícias.

O golpe consiste no compartilhamento de uma mensagem aparentemente inofensiva, solicitando que um número de telefone diferente seja chamado urgentemente.

Também é utilizado um link malicioso, para completar o perigoso crime virtual. Segundo o site, quando o internauta acessa o conteúd, é permitido que os criminosos acessem o telefone celular.

São roubadas informações pessoais do usuário. Para evitar ser vítima, a recomendação é simples: ao receber mensagens duvidosas, você deve ignorar as mesmas.

