Terror: Twitter tem uma cópia de todas as mensagens que você excluiu

Uma nova polêmica envolve a rede social Twitter, de acordo com um artigo do site especializado TechCrunch.

Uma pesquisadora em segurança digital conseguiu verificar que a plataforma armazena todas as "mensagens directs" excluídas pelos usuários.

New: Twitter has been holding on to your direct messages for years — even when you and others have deleted them. https://t.co/fSnkDAAf3B

— TechCrunch (@TechCrunch) February 15, 2019