Tecnologia: Novo aparelho Huawei P30 será anunciado no próximo mês

A Huawei, gigante chinesa de tecnologia, já está preparada para divulgar os smartphones P30 e P30 Pro. O lançamento ocorre em Paris no dia 26 de março, de acordo com o site 9to5google.

A informação foi divulgada pela empresa no Twitter nesta segunda-feira (18), junto com um pequeno vídeo de apresentação. Confira o material:

Alguns vazamentos sugerem como deve ser o novo aparelho celular, que provavelmente terá uma potente câmera traseira.

Embora não tenhamos certeza do que esperar, o extraordinário Evan Blass já compartilhou informações que apontam para uma câmera principal de 40 megapixels e uma lente zoom telefoto 5x-

The Huawei P30 promises to be another imaging powerhouse, according to someone who's seen one: triple rear camera, with a maximum resolution of 40MP and 5x lossless zoom, plus a 24MP selfie cam. And this isn't even the Pro variant.

— Evan Blass (@evleaks) December 21, 2018