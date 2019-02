Os signos que serão mais afetados pela maior superlua de 2019

Este 19 de fevereiro traz a maior superlua de 2019 no signo de Virgem, um fenômeno que pode trazer boas vibrações e a oportunidade de novos começos. Como em todos os trânsitos, alguns signos serão mais afetados do que outros.

Confira quais são:

Gêmeos

Esta Lua vai fazer você se conectar com seus sentimentos mais diretamente e ajudá-lo a definir o seu senso de segurança. Você estará mais perceptivo para estar com pessoas cuja energia o ajudará a alcançar seus objetivos. No entanto, também poderá ver mais claramente quem deseja o oposto.

Virgem

Esta Lua trará uma nova oportunidade de definir seu lugar no mundo. Você pode encarar isso com confiança para expressar suas ideias e sentimentos e beneficiar especialmente seus relacionamentos. É momento de se manter positivo, do contrário, o pessimismo pode tomar conta.

Sagitário

Você precisa de tempo para si mesmo e relaxar, porque este será um momento de tensão ao seu redor. Não deixe que esse trânsito afete tudo o que você conquistou! Se concentre em seus objetivos e também cuida da sua saúde emocional.

Peixes

A intensidade em assuntos amorosos chegou com tudo. É possível que você encontre uma companhia especial, mas também pode se sentir inseguro e confuso. Não acelere as coisas e tente passar refletir sozinho sobre seus sentimentos até limpar seus pensamentos.