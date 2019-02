Mais concorrência! Xiaomi retorna ao mercado brasileiro com dois novos smartphones

A fabricante Xiaomi voltará ao Brasil neste ano com dois novos celulares. A marca deve apresentar os modelos Redmi Note 6 Pro e PocoPhone F1.

O retorno da terceira maior distribuidora de smartphones do mundo é em parceria com a DL Eletrônicos. Confira os aparelhos:

Pocophone F1

O Pocophone F1 vem com processador Snapdragon 845. Tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Bateria de 4.000 mah e resolução Full – HD+ (Tela de 6.18 polegadas). Vem com câmera traseira dupla e frontal única. É um dispositivo de alta gama e possui reconhecimento facial.

Redmi Note 6 Pro

O Redmi Note 6 Pro vem com tela de 6,26 polegadas e processador Snapdragon 636. Chega com 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM.

Grande diferencial: o aparelho vem com câmeras duplas, tanto na frontal (20 megapixels e 2 megapixels) e traseira (12 e 5 megapixels).

"The camera of the Redmi Note 6 Pro manages to capture minute details in a scene, with spot on colours. Whether you are clicking photos inside a room or outdoors" – @IndiaToday #RedmiNote6Pro pic.twitter.com/6Bhs7HhdKl

— Mi India (@XiaomiIndia) November 21, 2018