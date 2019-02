Estes 4 motivos explicam por que seu corpo pede açúcar regularmente

É natural sentir aquela “fome de doce” de vez em quando. Mas algumas pessoas ficam muito ansiosas para consumir algum tipo de sobremesa. Isso pode indicar como se sente o seu organismo.

Liz Powell, uma nutricionista do Yaletown Nutrition assegurou ao HuffPost Canadá que “não é um motivo para sentrise culpado; é algo completamente normal”.

No entanto, se seu corpo pede doces, pode se por alguma destas quatro razões

Não está dormindo o suficiente

Está comprovado que não dormir o tempo adequado altera notavelmente as funções do corpo, a mente e até as emoções. O organismo de uma pessoa que não dorme bem produz mais grelina, um hormônico que avisa quando se requer alimentos e por isso a pessoa sempre acredita estar com fome.

Está muito estressado

Powell assegura que “certas pessoas comem alimentos doces como uma forma de se manterem calmas em situação de estresse”.

Logo após do exercício

É completamente normal que depois do exercício você tenha vontade de comer açúcar.

Está desidratado

Mesmo que não precise de doce depois de exercitar, seguramente você precisa de água. A desidratação pode aumentar a vontade de ingerir açúcar, segundo indicou o portal Health.