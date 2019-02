WhatsApp experimenta uma grande mudança em um dos recursos mais populares

O WhatsApp experimenta uma grande mudança em um dos seus recursos mais populares, conforme revelou o site especializado Mashable.

O aplicativo de mensagens agora testa um algoritmo para ‘Status’ que classifica as atualizações por relevância, em vez de ordem cronológica.

Até agora, as atualizações foram colocadas em ordem cronológica inversa, com o Status mais recente aparecendo primeiro.

Em vez disso, o novo algoritmo levará em consideração uma variedade de sinais, como os status com os quais você costuma visualizar e interagir, bem como com quem envia mensagens com mais frequência.

Sem dúvida, isso pode evitar que veja publicações de pessoas indesejadas (mas que precisam ficar na lista de contatos).

É provável que esta seja uma mudança que será introduzida lentamente. Após os testes iniciais com usuários do iPhone, a empresa começará os testes com o Android.

