Maior superlua de 2019 iluminará o céu amanhã!

Olhou para o céu e já enxergou alguma diferença na Lua? Na próxima terça-feira (19), o céu será iluminado pela maior superlua de 2019 – um fenômeno pode voltar a ocorrer com essas dimensões somente em 2026.

De acordo com o Metro Reino Unido, a superlua tende a aparecer 14% maior e 30% mais brilhante. Nesta data, o satélite estará na fase cheia e no perigeu, o ponto mais próximo da Terra – uma distância de cerca de 340 mil quilômetros, ou seja, 27,4 mil quilômetros mais próxima do nosso planeta.

A Lua atingirá o perigeu às 9h03. No entanto, às 18h17, é que o satélite irá aparecer maior do que é habitual, tanto pelo fenômeno, quanto por estar próximo do horizonte, o que garante um “efeito extra de ampliação”.