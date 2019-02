Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco em fevereiro

Uma nova semana de fevereiro começou e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para os próximos sete dias deste mês:

Áries

Você pode crescer bastante profissionalmente! Lembre-se que 2019 será o ano ideal para conseguir melhores empregos, então continue com as boas atitudes e profissionalismo.

Cuidado com fofocas ou más amizades. Um amor de aquário ou virgem poderá chegar e, além de ser muito compatível, falará sobre segurança e proteção. As pessoas comprometidas podem ter problemas relacionados ao ciúme ou à desconfiança, por isso seja paciente.

Seus números da sorte são 00, 17 e 32. Sua cor é o amarelo. Um amor do passado pode procurá-lo, mas será melhor fechar esse círculo de uma vez por todas. Tenha mais atenção com dores nas costas ou no pescoço causadas por tensão.

Touro

Você terá muito trabalho ou reuniões de última hora com chefes. Lembre-se que em 2019 você terá mais responsabilidades e mais autoridade, então fique de olho no seu desempenho no trabalho.

Você pode ganhar um dinheiro com os números 02, 21 e 34. Está na hora de crescer e avançar em seus próprios projetos ou negócios, mas sempre tente mantenha sua desconfiança e mostre grande cautela.

A conversa sobre ser pai ou mãe e começar uma família pode ganhar foco. Um amor de Leão ou Libra virá para os solteiros. Seu signo pode ser difícil e ter muita desconfiança, mas deve evitar dramatizar ou exagerar situações sentimentais para viver em paz. Prepare suas férias para março. Use roupas amarelas para atrair a fortuna.

Gêmeos

Você estará cercado de energia positiva para crescer profissionalmente. Controle a sua personalidade, lembre-se que às vezes você diz palavras que doem.

Cuidado com as dores nas costas ou no estômago, elas podem ser geradas por muita energia negativa do seu trabalho.

No amor, você se sentirá melhor porque novos amores o procurarão. Sua melhor compatibilidade será com Virgem, Libra e Áries.

Preste atenção aos seus sonhos, pois uma mensagem poderá avisá-lo sobre alguma situação perigosa. Seu melhor dia será 21 de fevereiro, uma data muito útil para negociar.

Seus números da sorte são 09, 21 e 43. Sua cor é o azul escuro.

Câncer

Dias de pressões de trabalho ou dívidas do passado. É preciso arrumar uma forma de mudar esta situação para não se estressar tanto. Cuidado com dores nos ossos ou na coluna.

Você terá reuniões de última hora ou pessoas de fora virão para supervisão; mantenha tudo em ordem. Não desanime mais em questões de negócios, apenas fique calmo e positivo.

No amor você decidirá se irá se entregar completamente ao seu parceiro, que pode ser do signo de Escorpião ou Sagitário. Uma reconciliação com um amor verdadeiro também poderá ocorrer.

Tente cuidar melhor da saúde e dos nervos, sem medo de pedir ajuda se precisar. Alguns traumas podem vir à tona. Seus números da sorte são 19, 22 e 76. Sua cor é o vermelho.

Leão

Você muda de emprego ou decide procurar outro lugar onde possa melhorar sua vida. Cuidado com amar duas pessoas ao mesmo tempo. Seu signo é dominado pela paixão e sexo , mas tente ser mais controlado.

Pense menos e aja mais para atingir seus objetivos. Não olhe para trás em assuntos amorosos, é melhor fechar círculos e começar de novo. Libra e Peixes são signos muito compatíveis no momento.

Tente viver de forma mais saudável. Será uma semana de muitas festas. Dê mais valor e força ao que você faz, especialmente nos estudos. Seus números da sorte são 08 e 77. Sua cor é o verde. Lembre-se de que seu signo sempre fica à frente dos problemas, mas pode ser muito atacado.

Virgem

Semana de renovação total em sua vida pessoal. Finalmente você aprende que o que acontece com é porque é assim que deve ser. Chegou a hora de deixar todo o negativo para trás e seguir em frente.

Evite comer tanto na rua para não adoecer no estômago. Seus números da sorte são 09 e 17. Invista em seu negócio. Afaste-se de más companhias e lembre-se de que você pode absorver as energias negativas de outras pessoas, então tente ficar com pessoas mais positivas.

Seu melhor dia será 19 de fevereiro. Você terá boas vibrações para fazer todas as mudanças necessárias para crescer como pessoa. Um amor do passado pode voltar a ocupar muitos dos seus pensamentos. Sua cor é o vermelho intenso.

Libra

Você terá muito incentivo para começar a trabalhar, então organize-se e não tenha medo de mudanças. Uma viagem por razões familiares pode surpreendê-lo.

Cuidado com os problemas no joelho ou nos ossos. Mudanças de temperatura podem afetar a sua saúde e é importante se cuidar melhor. Você terá sorte em 21 de fevereiro ou uma notícia muito boa chegará.

Evite pensar só no trabalho e dedique tempo para resolver seus problemas. As pessoas comprometidas devem ser muito pacientes com o parceiro porque falarão sobre um assunto delicado ou separação. Seus números da sorte são 04 e 13; sua cor é o azul.

O amor já pode ter encontrado você, mas é preciso deixar o medo e esperar. É apenas questão de tempo para as coisas se formalizarem ainda mais.

Escorpião

Serão dias de aprendizagem. Tenha em mente que o amor sempre chega, então fique calmo porque esta semana pode atrair alguém de Peixes ou Touro que vai fazer você se sentir muito apaixonado.

Visite mais os seus avós. Cuidado com as pessoas comprometidas e evite dar corda porque algo muito negativo pode acontecer. Se você está tentando engravidar, as probabilidades são altas.

No trabalho, você terá a oportunidade de se destacar em todos os aspectos. Tenha cuidado nas reuniões, tente não dar opinião quando não lhe perguntarem.

Seus números da sorte são 04, 13 e 25. Sua cor é o amarelo. Lembre-se de que seu signo é dominado pela paixão sexual; é por isso que você sente que não ama mais seu parceiro. Por isso, tente falar sobre o assunto e chegar a um acordo antes de querer se separar.

Sagitário

Você vai desfrutar de boa sorte em todos os sentidos; os nascidos sob este signo serão muito afortunados no amor.

Cuidado com dores no pescoço ou cabeça. Solteiros serão cercados por amores de Áries ou Leão. Cuidado com os acidentes na rua e tente dirigir com mais calma.

Você recebe uma responsabilidade extra no trabalho, apenas tente colocar em ordem tudo o que você precisa.

Seus números da sorte são 01, 21 e 36. Sua cor é o laranja. Durma as horas recomendadas para ter mais energia e se sentir mais disposto.

Capricórnio

Uma pendência será resolvida. Este ano será uma renovação total e é por isso que você deve manter uma mentalidade vencedora e positiva.

Você pode precisar ir atrás de um ex-parceiro. As oportunidades de conhecer novas pessoas de Gêmeos ou Câncer são altas e podem render um novo pretendente muito compatível.

Uma mensagem chegará por meio de um sonho, então preste atenção às revelações. Cuidado com dores de cabeça e vá ao oftalmologista se achar necessário.

Seja paciente com os negócios, este ano você terá a oportunidade de seguir em frente. Visite mais seus pais. Seus números da sorte são 03 e 16. Sua cor é o azul.

Aquário

Mudanças radicais estão chegando a sua vida. Se você tem um emprego estável, uma promoção pode ocorrer. Você ganha um dinheiro extra.

A partir de 20 de fevereiro, você estará cercado por um fluxo de energia positiva em questões financeiras. Cuidado com dores nos rins ou intestinos; beba mais água e evite beber café ou refrigerantes.

Lembre-se que às vezes é melhor ser um espectador do que se envolver, por isso não se involucre em problemas que não são seus. Organize bem seus documentos para uma ação judicial trabalhista ou fraude e tudo será positivo para você.

Seus números da sorte são 00, 16 e 35. Sua cor é o vermelho. Alguém de Áries ou Libra virá até você e os sentimentos podem ser mais fortes do que nunca.

Peixes

Você vai falar com amigos ou amores do passado sobre deixar ressentimentos de lado. Este será um momento de incentivo para realizar diferentes atividades em sua vida. Há uma energia positiva que o cercará a partir do dia 20 deste mês.

Você pode receber uma boa oportunidade de crescer profissionalmente. Alguém no trabalho está se apaixonando por você, tente esclarecer seus sentimentos e diga a ele o que você sente.

Esta sexta-feira será especial para o amor e pode mudar completamente esse aspecto da sua vida. Cuidado com os problemas de pele. Um membro da família precisará de ajuda.

Você pensa em ir morar em outro lugar e isso será possível, apenas leve tudo com tranquilidade e cautela. Seus números da sorte são 07 e 13. Sua cor é o azul.