Estamos sozinhos no universo? NASA pode dar a resposta em breve

A pergunta: "Estamos sozinhos?" tem sido objeto de especulação há séculos. A resposta pode em breve estar ao alcance da ciência. Para apoiar a crescente ênfase da NASA na detecção da vida além da Terra, a instituição americana criou um Center for Life Detection Science.

O CLDS reúne um grupo diversificado de pesquisadores para enfrentar o próximo conjunto de desafios que a ciência deve superar para poder um dia detectar a vida além da Terra.

A formação do centro vem em um momento crítico no campo da astrobiologia, o estudo da origem da vida e seu potencial no universo. Um relatório recente orientou que a NASA deveria intensificar esforços para desenvolver tecnologias capazes de detectar a vida além da Terra para uso em futuras missões.

— NASA (@NASA) February 17, 2019