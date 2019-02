Concorrente do Fortnite, usuários do Apex Legends também já são vitimas de golpes

O jogo Apex Legends, estilo Battle Royale, já alcançou um recorde de 25 milhões de downloads. Porém, no meio de tanto sucesso, a ESET identificou um golpe destinado aos usuários do sistema Android.

Ao pesquisar na loja oficial do Google Play, você encontra aplicativos que oferecem acessórios para o jogo. Os apps afirmam ser do próprio game em sua versão Android.

Alguns deles tentam induzir o usuário a instalar o que, em teoria, é o jogo, embora no site oficial da Electronic Arts, ele só esteja disponível para PC, PS4 e XBOX ONE.

Outra maneira de enganar é por meio do Youtube. Ao acessar o link na descrição de alguns vídeos, a pessoa é levada diretamente para o download de um aplicativo malicioso.

O objetivo desses golpes é obter receita por meio de informações pessoais do usuário. Ao aceitar as condições, o aplicativo recebe acesso à localização do dispositivo, da câmera e os contatos.

Não caia em roubada

“A ESET recomenda o download apenas de lojas oficiais, como o Google Play ou App Store, e verificar, mesmo nos apps encontrados nas lojas, se são realmente desenvolvidos pelas empresas responsáveis por aquela marca", disse Camilo Gutiérrez.

Com informações da ESET

