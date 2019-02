Audi Q4 e-tron: marca alemã solta fotos do carro que será apresentado no Salão de Genebra 2019

Audi apresentou fotos do próximo Q4 e-tron, que será revelado oficialmente no salão de Genebra 2019. Segundo informações do sítio Autos RP, o veículo poderia contar com as dimensões do Q3 de segunda geração e espera que chegue às ruas em 2020 ou 2021.

De acordo com as primeiras imangens é possível notar que o Q4 é muito mais esportivo que o antecessor. Enquanto o interior herda as características do e-tron GT.

Para sustentar o modelo se empregará a plataforma MEB do grupo Volkswagen, Adicionalmente, alguns rumores apontam que virá também na apresentação um novo modelo do Q2, direcionado ao mercado asiático.

Por fim, o Audi Q4 e-tron poderia contar com três opções de bateria. Enquanto que a marca revelará em breve detalhes a respeito da potência e autonomia. Especula-se que poderia oferecer algo como até 500 quilômetros de vida útil da bateria.

confira as fotos do Audi Q4 e-tron, uma das apostas da Audi para o Salão de Genebra 2019