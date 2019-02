Apple prepararia um iPhone vermelho exclusivo para a China

A gigante americana Apple tem apresentado baixo desempenho de vendas no mercado chinês. Para não perder espaço, a empresa da maça já prepara uma novidade para o país asiático.

Ela deve lançar um iPhone vermelho, de acordo com informações do site especializado MacRumors. Confira o vazamento:

Red iPhone XS and XS Max Rumored to Launch in China This Month, Again Dropping PRODUCT(RED) Branding https://t.co/w9UDjKvaKS by @waxeditorial pic.twitter.com/FiaYZnPHKZ

— MacRumors.com (@MacRumors) February 15, 2019