Água detox de melancia e lima tem alto poder antioxidante e ajuda na digestão

Não existe nada melhor que água. Tome o máximo possível para se livrar das toxinas do corpo. Quando a água é infundida com os benefícios da melancia lima e da menta, ela se enriquece com mais vitaminas e minerais.

A citrulina na melancia ajuda os rins a se livrarem de resquícios de amônia que se acumulam no organismo. A lima é importante para regular a digestão e ajuda a acalmar a gastrite e constipação, além de fornecer eletrólitos essenciais para o organismo.

Lembre-se sempre que bebidas detox não substituem quaisquer refeição ou alimento, elas são complementares à saúde. Por isso, um nutricionista deve ser consultado a respeito da elaboração de qualquer dieta.

Metro Jornal Como evitar a queda de cabelo? Conheça alimentos que podem ajudar

Água detox de melancia e lima

Ingredientes

Um litro de água

Melancia

Lima

Folhas de menta frescas

Preparação: corte a melancia em cubos e as limas em rodelas. Junte tudo em jarra. Esmague e adicione as folhas de menta. Adicione água até encher a jarra. Mantenha a mistura na geladeira de um dia para outro. Se quiser adicione cubos de gelo quando for consumir.