A falha que pode fazer cada signo do zodíaco ser infiel

Todos os signos do zodíaco podem ser infiéis e a traição tende a ser motivada por falhas que cada um deles costuma cometer.

Confira quais são:

Áries

A falta de empatia quando este signo se condiciona a pensar apenas nele mesmo e sua impulsividade podem fazer com ele acabe traindo.

Touro

O taurino é ganancioso e pode acabar traindo quando acredita que não está recebendo tudo o que merece no relacionamento.

Gêmeos

O geminiano possui uma personalidade dual e ao mesmo tempo que quer um relacionamento sério, também pode se achar no direito de ter liberdade para satisfazer seus desejos. Essa confusão de ideias pode fazer com que ele seja infiel e esconda isso do parceiro.

Câncer

O canceriano pode acabar traindo por sua carência excessiva ou insegurança. Muitas pessoas deste signo costumam cair na tentação e se sentem péssimos depois.

Leão

O leonino valoriza a lealdade, mas quando se sente ameaçado ou defraudado pode acabar enxergando na traição um caminho para a vingança.

Virgem

O virginiano costuma ser alguém com dificuldades de desapego. Portanto, pode acabar se envolvendo com outra pessoa antes de terminar seu relacionamento.

Libra

Apesar de ser um signo fiel, Libra pode acabar traindo quando está indeciso e se deixa levar pelo impulso de viver novas experiências.

Escorpião

Muito sexual, o escorpiano costuma gostar da sedução e pode sabotar seus relacionamentos com traições.

Sagitário

O sagitariano está sempre em busca de algo interessante e não se contenta com o que tem. Essas características e o lado conquistador deste signo faz com que ele seja muito propenso a trair.

Capricórnio

O capricorniano trai quando passa por cima da empatia para alcançar seus objetivos. Se uma relação que ele julga melhor bate na sua porta, ele pode agarrar a oportunidade mesmo antes de terminar.

Aquário

Embora seja controlador em alguns aspectos, o aquariano gosta de relacionamentos abertos. Pode acabar traindo quando se sente preso e com medo de assumir uma relação mais sólida.

Peixes

O pisciano trai quando sua necessidade afetiva excessiva não é suprida. Este signo pode também ser propício a autossabotagem.