Carro lendário do cinema é leiloado por cerca de 1,5 milhão de reais

Leilões de carros no Brasil são pouco comuns e, para muitos, têm a ver apenas com carros confiscados porque os donos cometiam alguma ilegalidade ou por acumulo de infrações.

Na terra do Tio Sam, no entanto, carros lendários são leiloados quase que semanalmente. Entre essa categoria, estão os famosos, que tiveram papéis importantes nas telas do cinema ou que ganharam corridas inesquecíveis.

A estrela

Nosso personagem de hoje é uma dessas lendas que foram imortalizadas pelo cinema, mais precisamente para o filme 60 segundos estrelado por Nicolas Cage.

O ator interpretou um ladrão de carros que tinha como principal objetivo botar as mãos em um Shelby Mustang GT500 1967, batizado de Eleanor.

O carro foi vendido recentemente nos Estados Unidos por 387 mil dólares, cerca de 1,5 milhão de reais. A casa de leiloes Barett Jackson foi responsável pela venda do carro que mexia com a cabeça de Nicolas Cage.

Valores salgados

Esta é a segunda vez que este carro vai a leilão, em outra oportunidade, há 10 anos, ele foi vendido “apenas” por 216mil dólares, ou 807 mil reais.

Obviamente, o carro leiloado tinha um certificado de Hollywood comprovando a participação no filme, fator determinante para inflacionar o preço. Um carro desses em ótimas condições sai por cerca de 150 mil dólares.