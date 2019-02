Battle Royale: Show virtual no Fortnite atraiu milhares de golpistas

O Fortnite Battle Royale, pela primeira vez na história, fez um show dentro de um jogo virtual. O DJ americano Marshmello, fez uma apresentação de 10 minutos no popular título da Epic Games.

No entanto, como frequentemente acontece neste tipo de evento, foram identificadas fraudes. Algumas pessoas tentaram vender ingressos para o show, sendo que a apresentação virtual era gratuita, de acordo com análise da empresa ESET.

Por meio de redes sociais como o Twitter, foram identificadas diferentes mensagens nas quais a venda de ingressos para o show do DJ Marshmello era oferecida, ou mensagens oferecendo acesso VIP, mesmo o evento sendo totalmente gratuito.

Outros casos

Em relação aos riscos nos jogos online, já foram reportados casos nos Estados Unidos e no Canadá, nos quais groomers (adultos que manipulam um menor para afetar sua integridade sexual) foram presos, baseados em investigações que surgiram de uma queixa feita por um usuário Fortnite.

A ESET recomenda que os usuários estejam cientes dos riscos associados ao uso da internet para aproveitar a tecnologia com segurança. Nesse sentido, é importante atentar-se para as interações dos usuários, principalmente menores, e verificar por diversas fontes todas as informações que encontramos para não serem vítimas de campanhas de engenharia social.

Por fim, segundo a instituição, é importante que os usuários aprendam a proteger suas informações pessoais para evitar se tornarem alvos de cibercriminosos.

