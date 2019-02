Atualizações para Android! WhatsApp prepara muitas novidades para os usuários

Os usuários do sistema operacional Android receberão muitas novidades. O WhatsApp prepara novos recursos e atualizações.

O popular aplicativo de mensagens instantâneas deve surpreender os internautas com as funções inéditas. Confira:

Segurança extrema

O aplicativo WhatsApp agora utiliza uma medida de segurança adicional. O app implementou o uso do Face ID e Touch ID no IOS.

E o Android também vai ganhar a função. Ela deve ser liberada em breve para os usuários do Google. Já está na fase de testes (versão beta).

Novos emojis

Pelos menos 230 novos emojis chegarão aos telefones (Android e IOS) neste ano. Segundo o portal especializado WABetaInfo, as novidades também chegarão no aplicativo de mensagens instantâneas.

No entanto, isso não deve ocorrer imediatamente. Deve demorar um pouco mais para ser liberado para os usuários da plataforma.

Mudança no visual

A versão para o sistema operacional Android ganhará um novo visual, de acordo com informações do site especializado Wabetainfo.

Depois de alguns anos, o app está finalmente melhorando a interface do usuário. Segundo o site, a primeira mudança aplicada é nas configurações.

O novo layout está disponível para qualquer usuário beta. Em breve deve ser liberada para os demais usuários do aplicativo.

WhatsApp Business

O aplicativo de mensagens, para o sistema operacional Android, vai implementar um novo layout para fornecer informações de empresas.

As alterações são para as contas “Business” do app, de acordo com informações do portal especializado WABetaInfo.

“Atualizações recentes do WhatsApp para Android começam a mostrar um novo layout para "Business Info". A implantação é lenta, mas está começando a aparecer para alguns usuários, revelou o site.