Suco detox de maçã e chia é cremoso e ajuda a perder peso e combater colesterol

Esse suco cremoso detox é uma ótima pedida para perder peso e combater algumas doenças crônicas. Essa combinação é efetiva contra o colesterol, conforme reporta o sítio americano Stylecraze.

Além disso, a chia é comprovadamente uma semente que auxilia na perde de peso e previne a resistência à insulina. Ela também é rica em proteínas e fibras que ajudam o trato intestinal a funcionar mais efetivamente.

Lembre-se sempre que bebidas detox não substituem qualquer refeição ou alimento, elas são complementares à saúde. Por isso, um nutricionista deve ser consultado a respeito da elaboração de qualquer dieta.

Estas preparações tampouco substituem remédios. Caso você tenha diabetes ou doenças crônicas, de modo algum você deve substituir as indicações de um médico especializado por alguns desses sucos. A ideia é que ele ajude e não suplante.

Detox cremoso de maçã e chia: combate o colesterol e ajuda a emagrecer

Ingredientes

Uma colher de mesa de sementes de chia

Uma maçã

Um punhado de menta

Uma pitada de sal negro

Modo de preparo

Adicione chia a um copo de água e deixe de molho por até três minutos. Corte a maçã e bata-a no liquidificador até formar uma pasta. Junte a pasta ao copo de água. Por fim, corte as folhas de menta, jogue dentro do copo e adicione o sal negro. Mexe bem e tome.