As passagens aéreas para o Carnaval ficam até 360% mais caras, de acordo com levantamento realizado pelo site Cuponomia. Os valores para as principais cidades turísticas do Brasil, durante o período, aumentaram até 360% na primeira semana de fevereiro.

A pesquisa comparou a diferença nos preços das passagens aéreas solicitadas no mês de dezembro de 2018, aproximadamente, dois meses antes do Carnaval, com os valores disponibilizados em fevereiro de 2019, para os mesmos destinos.

As passagens aéreas para voos saindo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, no dia 1º de março e retorno no dia 5 de março, podiam ser encontradas por R$ 273 no mês de dezembro. Mas quem optou por fazer a compra dos bilhetes no início de fevereiro, não deve ter encontrado o mesmo trecho por menos de R$ 1.265 nas companhias aéreas.

Outro destaque do levantamento, é o aumento no valor das passagens saindo da cidade de São Paulo com destino a Salvador. A viagem partindo da metrópole, com destino a capital baiana custava R$ 570 em dezembro de 2018, no entanto, o mesmo trecho com saída no dia 1º e retorno no dia 5 de março, não foi encontrado por menos de R$ 2.115 considerando a compra das passagens na primeira semana de fevereiro, valor 270% mais alto que o anterior.

Mais caras que viagens internacionais

De acordo com a comparação de preços realizada pelo portal, passagens aéreas para países da América do Sul, como Argentina, Chile e Bolívia, durante o feriado de Carnaval, podem sair mais baratas do que para destinos nacionais.

Para uma viagem partindo de São Paulo, com destino a Buenos Aires, na Argentina, do dia 1º a 5 de março, é possível encontrar bilhetes aéreos por R$ 1.652, considerando o trecho de ida e volta. O valor é, aproximadamente, 20% menor do que o preço das passagens de São Paulo a Salvador, durante o feriado, considerando os preços consultados na primeira semana de fevereiro.

O Cuponomia comparou os preços de passagens aéreas considerando os menores valores encontrados no e-commerce, com saída no dia 1º de março e volta no dia 05/03. Os preços consultados estão sujeitos à alteração sem aviso das companhias aéreas.

