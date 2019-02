Novo Xiaomi Mi 9 vem com pintura 'holográfica' e câmera tripla

O novo celular Xiaomi Mi 9, com sistema operacional Android, será apresentado neste mês. E antes mesmo da divulgação, a importante fabricante chinesa já divulgou algumas imagens do novo aparelho.

Elas foram compartilhadas no Twitter e nos dão uma prévia do próximo dispositivo da empresa antes da divulgação oficial.

Usa uma nova tecnologia para criar uma pintura única, “holográfica”. Três câmeras também aparecem neste dispositivo, o que deve ser uma surpresa.

O Xiaomi Mi 9 será oficialmente revelado no final deste mês, no dia 24 de fevereiro. Confira as fotos divulgadas:

#Mi9 is here!

We used nano-level laser engraving holographic technology + dual layer nano coating to create this beautiful and unique color.

For more details, make sure you check out our new product launch on Feb 24! pic.twitter.com/vtBLCJTBQD

— Wang Xiang (@XiangW_) February 14, 2019