Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O terceiro final de semana de fevereiro chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Os arianos são seres dinâmicos com sede de vitória, sempre têm novos projetos e são constantes com seus objetivos. Eles são atraentes e se interessam por personalidades inspiradoras – além de serem são ótimos amantes. Tudo isso faz com que eles não fiquem solteiros por muito tempo.

Fim de semana de trabalho duro ou de resolver pendências; tente organizar seu tempo para terminar tudo. Você recebe dinheiro extra por um trabalho.

Este sábado será ideal para sair com seu parceiro ou amigos para jantar. Você sorte no domingo, com os números 09, 21 e 33. Você estará pensando em um amor do passado, lembre-se que seu signo é muito orgulhoso e por isso não é recomendável voltar com o ex. Abra seu coração para novas experiências.

Touro

Este signo de terra é o mais forte de todos, é por isso que os taurinos são muito sacrificados em tudo o que fazem, embora às vezes sejam teimosos em excesso. Em questões do coração, eles são muito ciumentos e apaixonados.

Você receberá convites para festas e encontros sociais, lembre-se de não compartilhar muito sua vida pessoal. Você estará propenso a entrar em brigas e discussões, então tente controlar sua personalidade.

Não brigue mais com seu parceiro, tente ser muito paciente e amoroso para passar um bom final de semana. Um amigo irá encontrá-lo para se divertir em um momento especial. Você terá sorte no domingo com os números 03, 18 e 22. Seu melhor dia será esta sexta-feira, então saia com pensamentos positivos para atrair a sorte.

Gêmeos

Por ser de Gêmeos, você possui a força e a habilidade para alcançar o que deseja. Você é o primeiro signo de ar do zodíaco e isso faz de você um líder e comunicador importante.

Seu signo facilmente atrai a sorte com pensamentos positivos, mas também pode se auto sabotar em diversas ocasiões.

Convidam você para uma festa nesta sexta-feira em que conseguirá se divertir muito e até encontrar uma pessoa muito compatível e interessante. Você recebe um presente.

Tente não brigar tanto com o seu parceiro, lembre-se de dar todo o seu amor sem esperar nada em troca, tenha em mente que nem todos são tão detalhistas quanto você. O solteiros estao propensos a viver uma atração forte, mas fugaz. Seus números são 06, 22 e 71.

Câncer

Você tem um sentimento puro. No entanto, teme a solidão e é comum que acabe rodeado por pessoas tóxicas. Quando aprende que é melhor deixar o negativo ir embora e aproveitar o tempo com você mesmo, sua vida se torna muito mais positiva.

Seu signo sempre sabe como ganhar dinheiro, mas não se apega a ele. Sua generosidade multiplicará a sua sorte.

Você analisa se mudar de casa ou mudar de emprego. Pode parecer tudo muito difícil ainda, mas não se preocupe, as mudanças chegarão e serão positivas.

Em breve você recebe um presente atrasado. Não tente mais fingir o que você não é, seja mais sincero, pois não importa o que os outros dizem. Você terá sorte com os números 07, 15 e 23.

Leão

Você vive sem limites. O leonino geralmente é muito apaixonado em tudo que faz; no entanto, algo negativo é que sua energia sexual o faz cometer muitas infidelidades.

Você é uma pessoa boa para os negócios e sempre quer viajar. Vocês são os melhores anfitriões e aproveitam todas as oportunidades para ter uma casa confortável e bela. Por ser governado pelo Sol, seu signo é um líder natural.

Você enfrentará algumas preocupações econômicas. Nesta sexta-feira você deve tentar relaxar com pessoas que ama. Cuidado com problemas intestinais ou estômago, tente ir ao médico.

Um amor do passado volta a procurá-lo. Você terá sorte no domingo com os números 09, 18 e 32.

Virgem

Você é muito organizado em tudo que faz. Lembre-se que todos os seus sucessos são resultado do seu esforço, por isso não deixe de ser constante. Às vezes você pode ser orgulhoso demais, mas lembre-se de que e a humildade nunca deve ser esquecida.

Este fim de semana você receberá boas notícias para a sua vida pessoal. Você vai visitar sua família depois de um longo tempo, tente não ficar muito longe das pessoas que o amam.

Hoje será um dia de trabalho. Você vai passar por alguns problemas com o seu parceiro, mas lembre-se de que não é justo se desculpar se você não fez nada de errado.

Sua sorte virá com os números 09, 11 e 43. Sua melhor cor é vermelha e se você usá-la durante o fim de semana atrairá muita energia positiva. Saia para renovar as energias no domingo.

Libra

Esta sexta-feira será muito feliz. Se receber um dinheiro extra tente guardar para poder investir em uma nova experiência.

Um amor do passado poderá voltar; tente estar em paz e agir com calma para que permaneçam amigos. Se você está solteiro, neste fim de semana conhecerá pessoas muito compatíveis com seu signo.

Domingo será um dia para a família e pessoas amadas. Você estará cercado por algumas energias cruzadas, então verifique tudo que você assina muito bem e tente não realizar investimentos ou procedimentos importantes; melhor esperar até março.

Você terá sorte no domingo com os números 03, 22 e 38. Haverá uma gravidez surpresa em sua família.

Escorpião

Você vai a várias reuniões no trabalho, mas deve ter cuidado porque as energias ficarão tensas, por isso seja cauteloso com suas opiniões para não entrar em conflito.

Este fim de semana será de paixão, só evite ser impulsivo e fazer coisas que trarão arrependimento.

A sorte está do seu lado com os números 09, 16 e 32. Tenha cuidado com o que você come na rua, seu ponto fraco nos próximos dias será o estômago.

Um amigo está o procurará para pedir apoio emocional; dê, mas sem julgar a situação do outro. No domingo, você se encontrará com pessoas muito queridas.

Sagitário

Você terá muita sorte neste fim de semana. Uma odeia ou proposta de trabalho chegará até você e pode aumentar sua renda, apenas tente não sabotar as oportunidades.

Os sagitarianos solteiros conhecerão alguém interessante dos signos de Áries, Leão ou Virgem, que serão muito compatíveis. Lembre-se que quando você inicia um relacionamento, a melhor coisa é levar a situação com calma e deixar fluir.

Você estará propenso a acidentes na rua, então tente ser mais cauteloso. Pare de pensar tanto e se arrisque mais! Lembre-se que as melhores experiências são aquelas que chegam sem aviso prévio.

Neste domingo você recebe visitas. Seus números da sorte são 00, 27 e 31. Use roupas azuis para atrair boas energias.

Capricórnio

Você experimentará energias cruzadas, especialmente na vida amorosa. Neste momento, é possível que o capricorniano considere terminar seu relacionamento, mas lembre-se de que seu signo é dramático e que isso causa problemas amorosos. Tente não tomar decisões arriscadas.

É possível que você seja convidado para um evento fora da sua cidade; aproveite a oportunidade para recarregar suas energias. Cuidado com os problemas legais. Evite comprar coisas que não precisa.

Seu ponto fraco será as infecções, por isso não hesite em consultar o seu médico se você se sentir mal. O próximo domingo será perfeito para ver amigos ou familiares em uma festa. Seus números da sorte são 01, 16 e 71.

Aquário

Você receberá muitas surpresas agradáveis. Dias de muito trabalho, mas tente manter uma atitude positiva, porque a recompensa que tanto espera virá em breve.

Por que dar um passo para consolidar a relação é um problema? Não pense duas vezes em tomar coragem e assumir um relacionamento mais sério.

Tenta não ficar longe dos seus pais por tanto tempo. Não seja tão dramático consigo mesmo, relaxe e lembre-se que nem tudo depende de você. Sua sorte virá com os números 04, 28 e 46.

Tente usar mais vermelho ou azul para estimular sua energia positiva. É hora de fazer uma mudança em si mesmo, de dentro para fora ou vice-versa.

Peixes

Fim de semana para colocar suas ideias e ações no lugar. É preciso construir um futuro melhor. Lembre-se que você está no seu melhor momento para ganhar dinheiro.

Serão dias de trabalho duro ou de reuniões para possíveis mudanças. Se alguém no trabalho convidá-lo para sair, tente ser forte e não misturar a vida profissional com a pessoal.

No sábado, você se dedica a renovar sua energia. No domingo, uma viagem relâmpago pode ser cogitada para visitar amigos em outra cidade. Aprenda a aproveitar a vida, mas não a gastar em coisas que você não precisa. Seus números da sorte são 23, 56 e 92 e seu melhor dia é o domingo.