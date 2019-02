Campeonato Alemão: onde assistir ao vivo online o jogo AUGSBURG X BAYERN DE MUNIQUE

Nesta sexta-feira (15) AUGSBURG X BAYERN DE MUNIQUE se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo será no SGL Arena às 17h30 (horário de Brasília).

Os gigantes bávaros se recuperaram do início de temporada regular e agora ameaçam a liderança. Mesmo com a recuperação, a diferença ainda é de cinco pontos na ponta da tabela da Bundesliga. Uma vitória do Bayern é fundamental para jogar pressão no jogo do Borussia que acontece na segunda-feira, 18, fechamento da rodada.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Fox Sports. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.