Novidades do WhatsApp que serão liberadas para usuários do sistema Android

Uma nova atualização liberada pelo aplicativo WhatsApp para o sistema operacional Android chega com muitas novidades.

Ainda só disponível para usuários beta (programa de testes), pelo menos três mudanças marcantes foram notadas, conforme revelado pelo site Wabetainfo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.47: what's new?

Translated Settings, Broadcast Icon Removed (for the recipient) and a "Find Businesses" option (under development).https://t.co/dvYLPsyCdp

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 13, 2019