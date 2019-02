Os casais que fazem isso juntos costumam ter uma melhor vida sexual e relacionamentos mais felizes

Você e seu parceiro (a) costumam visitar museus, viajar ou aprender coisas novas (instrumentos, esportes, etc) juntos? Independente da sua resposta, a ciência mostra que isso pode estar muito relacionado à vida sexual.

De acordo com uma nova pesquisa, os casais que participam de atividades "auto expansivas" tendem a ter mais desejo e satisfação sexual.

O estudo, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, define essas atividades como qualquer coisa que permita uma pessoa ter novas experiências, aprender novas perspectivas e ganhar novas habilidades, basicamente qualquer coisa que leve a sentimentos de excitação e crescimento pessoal.

Reprodução / Giphy

Em dois experimentos separados, cada membro de centenas de casais – que estavam juntos há bastante tempo – completou uma pesquisa sobre seu relacionamento todas as noites durante três semanas.

Eles descreveram até que ponto o parceiro ajudava a aprender ou a experimentar coisas novas, se estavam felizes com o relacionamento naquele dia e se havia feito sexo naquele dia (e o quanto essa situação era satisfatória, em caso afirmativo).

Os pesquisadores descobriram que as pessoas estavam mais interessadas em sexo nos dias em que sentiam ter experimentado a “auto expansão” dos seus horizontes graças ao parceiro. Desta forma, foi identificado que as atividades enriquecedoras contribuíram para que ambos os parceiros se sentissem mais satisfeitos com sua vida sexual e seu relacionamento em geral.

Estes resultados sugerem que é incrivelmente importante que cada companheiro tenha desenvolvimento pessoal contínuo e acesso a novas experiências juntos para promover uma vida sexual ativa e excitante.

E aí, que tal apostar em novas experiências para ter uma vida a dois mais feliz entre quatro paredes?