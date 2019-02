Nissan Leaf 2019: veja as fotos do carro elétrico chega às ruas no final do primeiro semestre

Depois de anunciar o carro no salão de São Paulo em 2018, as primeiras unidades do Leaf serão entregues em junho de 2019.

O carro elétrico tem autonomia para rodar 241 quilômetros e motor de 150 cavalos de potência. Com apenas um pedal, a Nissan promete mais simplicidade na hora de dirigir.

Para recarregar as baterias em uma tomada 220v, o proprietário deve esperar 8 horas, já na estação de recarga rápida dá para chegar a 80% em 40 minutos.

O carro já está em fase de pré-venda no Brasil desde novembro. A Nissan anunciou no começo deste ano uma versão E+, com mais autonomia e motor um pouco mais forte.

Apesar disso, segundo a montadora a versão brasileira será produzida de acordo especialmente para o mercado nacional. O preço confirmado do Leaf 2019 para o Brasil é de R$178.000.

Confira as fotos do Nissan Leaf 2019