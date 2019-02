Um grande legado! Nasa confirma ‘morte’ do robô Opportunity em Marte

A Nasa (National Aeronautics and Space Administration) confirmou nesta quarta-feira (13) a morte do robô Opportunity em Marte.

"Feita para explorar o Planeta Vermelho por 90 dias, Oppy estendeu o tempo da missão para mais de 14 anos #ObrigadoOppy", informou o administrador da agência, Jim Brindestine.

“Após mais de 800 tentativas de contato com o Opportunity, hoje estamos anunciando o fim de uma missão marciana de sucesso”.

Uma tempestade de poeira que durou vários meses "matou" o robô, cuja última comunicação foi em 10 de junho de 2018.

A poeira escureceu a atmosfera, impedindo que os painéis solares do robô recarregassem suas baterias. Veja as últimas fotos tiradas por ele:

Tonight, we’ll make our last planned attempts to contact Opportunity. The solar-powered rover last communicated on June 10, 2018, as a planet-wide dust storm swept across Mars.

Want to show the team some love? Send a postcard: https://t.co/eO2SClFcYm

