Jogador do Fortnite que completar ‘Overtime Challenges’ ganhará passe gratuito

Os jogadores do Fortnite Battle Royale receberão um grande presente especial da Epic Games neste mês de fevereiro.

Todos que completarem os treze ‘Overtime Challenges’ até 27/02 terão o próximo Passe de Batalha da Temporada 8 grátis.

Save your V-Bucks, this one’s on us. Everyone who completes 13 free Overtime Challenges by February 27 will receive the upcoming Season 8 Battle Pass for FREE! Jump in and #ShareTheLove now 💞 https://t.co/jktgU3wfx0 pic.twitter.com/EQnicqIj1y

