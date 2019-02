Os signos do zodíaco que exigirão muita paciência dos seus parceiros

Estamos começando uma nova fase e alguns signos do zodíaco exigirão mais paciência, atenção e compreensão dos seus parceiros românticos.

Confira se você está nesta lista:

Áries

Acaba de começar uma fase de paixão, mas também de vontade ter o controle – algo que você pode usar tanto de uma maneira boa como ruim. Batendo de frente com essa energia, chegou o momento de se dedicar mais ao seu parceiro, o que pode causar problemas e tensões, pois existe um lado egoísta que não o deixa se submeter aos outros, mesmo quando é necessário.

Leão

Se você ainda não conseguiu superar um relacionamento do passado e já está em outro, a dúvida e nostalgia poderão afetar bastante a conexão com o parceiro. É preciso agir com cuidado.

Escorpião

Intenso por natureza, o escorpiano sentirá uma vontade incontrolável de mergulhar de cabeça no relacionamento e consolidar tudo ainda mais. É preciso ser sincero e assumir esta necessidade, mas sem pressionar o parceiro.

Capricórnio

O capricorniano pode não ser o signo mais romântico, mas neste momento ele enxerga o carinho e amor como uma necessidade. Ele vai querer arriscar na vida amorosa e confundirá um pouco o parceiro. Também é preciso ter cuidado com as traições: este signo tem grandes probabilidades de atrair alguém especial e que pode vir a ser um relacionamento estável e duradouro.