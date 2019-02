Fase de importantes mudanças na vida amorosa começa hoje para todos signos do zodíaco

Em 14 de fevereiro diversos países como Argentina, França e Estados Unidos, comemoram o "Valentine's Day" (ou Dia de São Valentim), que celebramos no Brasil como “Dia dos Namorados” em 12 de junho.

Em 2019, o “Dia do Amor” virá acompanhado de um trânsito especial: Marte entrará em Touro e as energias de Vênus e Peixes reservadas para março também nos influenciarão.

Momento para analisar suas escolhas

Embora 2018 tenha feito a maioria dos signos questionarem seus relacionamentos, agora chegou a hora de nos sentirmos mais motivados a observar o que estão nos oferecendo e o que nós queremos para o futuro da vida amorosa. É possível que você analise profundamente as escolhas que fez até agora.

É preciso equilibrar atitude e impulso

Este ano será marcante para as pessoas que estão comprometidas, mas se sentem habitando apenas uma zona de conforto. A vontade de terminar ciclos e ir em busca de objetivos de felicidade será ativada para muitos.

Neste momento, o amor deve ser sempre levado em conta e o impulso deve ser controlado. Touro é um signo que gosta de estabelecer suas próximas atitudes com paciência. É necessário na ignorar a intuição.

Chegou a hora de atrair o que você quer

A partir de hoje, começaremos a conhecer ainda mais nosso valor e tentar receber exatamente o que queremos ou achamos que merecemos.

Os relacionamentos estarão centrados em encontrar objetivos para o futuro do casal, com planos e qualquer outra atitude que ajude a estabelecer uma vida a dois segura e feliz.

É provável que a partir de hoje, todos os signos pensem no amor de uma maneira um pouco diferente. Portanto, é mais do que necessário esclarecer situações do passado e refletir também sobre aquilo que já não faz bem ao seu coração.

Este é um momento de muitas possibilidades românticas, pois estaremos transmitindo uma energia mais magnética e atrativa. Os solteiros podem atrair acontecimentos importantes para a sua vida amorosa, por meio de pessoas e experiências muito significativas.

