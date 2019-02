WhatsApp prepara grande novidade para grupos: Mudança incrível

O WhatsApp prepara uma super novidade relacionada a grupos no app, conforme revelou o site especializado Wabetainfo.

A rede social vai implementar um recurso para impedir que as pessoas sejam adicionadas automaticamente em grupos, sendo necessária uma aprovação (como uma solicitação de amizade no Facebook).

💣 WhatsApp is developing a Group Invitation System!

The new group invitation system will send you a request everytime someone wants to add you in groups.

First details available for iOS, but it will be obviously available for Android as well.https://t.co/tVuzBXqpQV

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 12, 2019