Tecnologia: Fotos vazadas mostram como será o novo LG G8 ThinQ

Vazamentos mostram como será a aparência do novo smartphone G8 ThinQ. O celular da LG está previsto para ser lançado muito em breve.

As imagens foram divulgadas pelo especializado Evan Blass. Mostram todos os ângulos do próximo top de linha da marca sul-coreana. Confira:

Reprodução/Evan Blass

Existem muitas similaridades com o modelo do ano passado. No entanto, a LG deve surprrender com um novo “conteúdo”.

Ele deve vir com Snapdragon e, provavelmente, 6 GB de memória RAM. Câmera dupla: uma normal e uma grande angular.

Rumores sugerem uma segunda tela, como um painel de 4K. Seu preço estimado? Provavelmente entre 800 e 900 dólares (cerca de R$ 3.500).

