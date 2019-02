Os signos que podem ser surpreendidos pela volta do ex

Alguns signos do zodíaco poderão ver um amor do passado voltar; seja por um encontro, uma ligação ou recebendo notícias desta pessoa por acaso.

Confira se você está na lista:

Touro

Este é um momento em que sua sensualidade está em alta. Atrair pretendentes nunca foi tão fácil. No entanto, para os comprometidos existe o risco de ficar entediado no relacionamento afetivo por alguém do passado que retorna. É preciso agir com cautela

Virgem

A vida amorosa está voltando a receber sua atenção e as chances de conhecer alguém especial são maiores. No entanto, alguém do passado em que você era muito interessado pode voltar e dar uma chance. É preciso refletir sobre o que você deseja para o seu futuro.

Libra

Esta semana, alguns problemas podem afetar a sua estabilidade mental. Uma mudança repentina em seu relacionamento também pode deixar as coisas confusas e a nostalgia tomará conta. A volta de um ex pode entrar na agenda, mas neste momento é melhor não dar chance para isso.