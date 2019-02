Mulher deu à luz um menino dentro da bolsa amniótica; veja fotos

Mulher deu à luz um menino dentro do bolsa amniótica em Vila Velha, Espirito Santo. Ao contrário do que é comum, quando uma criança está prestes a nascer, a bolsa que a reveste dentro do útero e é responsável por alimenta-la, estoura para facilitar o parto.

No entanto, uma situação extremamente rara, noticiada pelo tabloide inglês The Sun, ocorreu em solo brasileiro. Um menino veio ao mundo dentro do saco amniótico e isso tudo foi registrado em fotos magníficas.

Segundo informações do The Sun, este tipo de situação ocorre em um entre 100 mil nascimentos, e em alguns lugares do mundo isso é considerado sinal de muita sorte.

Confira as fotos da criança ainda dentro da bolsa amniótica e já fora da barriga da mãe