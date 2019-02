Cometa iluminará céu no 'Dia de São Valentim' após 1371 anos

A partir das 22 horas desta quarta(13) e durante a madrugada de quinta-feira (14), data em que é celebrado o "Dia de São Valentim – "O Dia dos Namorados" nos Estados Unidos e na Europa – o céu de boa parte do planeta ficará iluminado devido a um cometa que passará a cerca de 45 km da Terra.

Esta será a primeira vez que o cometa Iwamoto, conhecido pelas iniciais C/2018 Y1, será visível desde o ano 648. O fenômeno completa uma órbita ao redor do Sol a cada 1371 anos. Com isso, a próxima aparição é esperada no ano 3390.

"Atualmente, o cometa ficará visível durante toda a noite, posicionado favoravelmente no céu para os observadores do hemisfério norte", explicou à ANSA o astrofísico italiano Gianluca Masi, responsável pelo Telescópio Virtual. De acordo com o italiano, a passagem do asteroide é o evento perfeito para iniciar as celebrações do "Dia de São Valentim".

O cometa pertence ao grupo dos chamados objetos transnetuniano, qualquer corpo menor do sistema solar que orbita o Sol a uma distância média superior à de Netuno. "Você tem que olhar para o cometa na constelação Leão, identificado pela brilhante estrela Regulus", acrescentou Masi.

Segundo o astrofísico, "o fenômeno ainda será observável durante o mês de março, embora mais fraco e mais evasivo".