Este chá de gengibre ajuda a aumentar a imunidade e é um santo remédio contra o colesterol

Este poderoso detox é importante para se livrar do colesterol ruim e também para se livrar de toxinas que podem prender nas paredes das artérias.

Esta raiz que combate vários sintomas da gripe e também aumenta as defesas do organismo pelas grandes quantidades de vitamina B6 e vitamina C.

Esta bebida não tem valor de refeição e as demais horas do dia requerem uma alimentação saudável e balanceada para que você atinja seus objetivos. Aproveite as receitas.

Ingedientes

gengibre

alho

limão

Preparação: Ferva o gengibre e o alho e depois coe. Esprema o suco de um limão por cima.