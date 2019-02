WhatsApp: Veja como ativar o bloqueio de tela com digital no iOS

O WhatsApp inovou em novos recursos de segurança. O uso do Touch ID e Face ID no iPhone agora te ajuda a impedir que alguém pegue seu telefone e leia suas mensagens.

Metro Jornal Até que enfim! Facebook implanta recurso que faz sucesso no WhatsApp

É necessário passar pela autenticação para acessar o conteúdo do aplicativo. Para ativar o recurso do iPhone no WhatsApp é simples:

Toque em Configurações

Conta

Privacidade

Bloqueio de tela e ative o Touch ID ou Face ID.

Você tem a opção de selecionar o período de tempo antes que os recursos sejam solicitadas após o fechamento do WhatsApp.

Este recurso está disponível no iPhone 5s ou posterior. Também é necessário ter o iOS 9 ou mais recente.

WhatsApp

LEIA TAMBÉM: