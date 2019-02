Videochamada do WhatsApp: Veja como gravar e salvar no celular

As chamadas de vídeo no WhatsApp são um dos recursos mais populares do app. O que muitos não sabiam é que com uma “ajudinha” é possível gravar a videochamada e salvar na memória do celular.

Existem vários aplicativos externos que fornecem essa função, conforme revelou o site Ahora Noticias.

Reprodução

Um dos mais populares é o Rec (Screen Recorder), que permite salvar tudo o que acontece na tela do smartphone como um vídeo. Confira como utilizar:

Baixe o app no Google Play Store

Faça a instalação completa do aplicativo

Quando feito isso, serão exibidas algumas configurações: escolha o tamanho em pixels da gravação, duração e ative o áudio.

Com esses parâmetros já definidos, tudo o que você precisa fazer é pressionar o botão "gravar", fazer a chamada de vídeo e depois pará-lo quando quiser.

O arquivo fica disponível no celular. É possível compartilhar como um arquivo qualquer, inclusive pelo próprio WhatsApp.

No iPhone, entretanto, não é necessário utilizar uma aplicação externa, pois o mesmo dispositivo tem a opção de "Gravar tela". Ela que pode ser ativada a partir do Centro de Controle.

LEIA TAMBÉM: