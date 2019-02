Os signos que precisam parar de se contentar com pouco nos relacionamentos

Quase todo mundo já questionou a reciprocidade em um relacionamento. No entanto, alguns signos costumam cair mais vezes no erro de se doar e receber pouco ou quase nada em troca.

Confira os signos que precisam parar de se contentar com pouco nos seus relacionamentos:

Câncer

Muitas vezes o canceriano busca o amor e uma conexão verdadeira e duradoura com alguém que não é capaz de dar tudo o que ele merece. Isso acontece porque este signo costuma sofrer bastante no decorrer da sua vida amorosa, o que pode deixá-lo confuso quanto ao que realmente deseja em um relacionamento.

Quando sofre grandes decepções, o canceriano não quer arriscar e se machucar novamente. Isso é um grande erro, pois tomar decisões e exigir mais para a sua felicidade são as únicas coisas que podem fazer com que ele se sinta completo.

Touro

O taurino demora para conseguir a estabilidade que deseja e ele não assumirá o fracasso do relacionamento facilmente – por mais difícil que as coisas fiquem. Para completar a situação, admitir os erros e derrotas não é com eles.

Tudo isso faz com que este signo acabe levando a relação “com a barriga” e aceitando o mínimo que o parceiro pode oferecer. Para sair desse problema, as pessoas desse signo devem se apegar a sua vontade de receber o melhor que a vida oferece. Pode até demorar um pouco, mas é importante que o taurino recorde tudo aquilo que o fazia sorrir e hoje já não o pertence.

Libra

Os librianos podem ser um pouco desligados e evitar os conflitos ao máximo. No entanto, ele sabe muito bem o que o faz feliz e sofre quando percebe que alguém já não se importa com ele. Infelizmente, o medo de ficar sozinho impede que esse signo coloque um ponto final em relacionamentos falidos.

Este signo precisa levar em conta que, por mais que ele ache que consegue esconder sua insatisfação e ver a beleza em outros aspectos da sua vida, na verdade sua infelicidade está apenas ficando em segundo plano. Pessoas regidas por Libra estão sempre dispostas a dar o seu melhor e não merecem que os outros ofereçam menos do que isso.

Capricórnio

O capricorniano é uma pessoa muito comprometida e tenta conseguir tudo o que deseja. Ele sempre tenta mil maneiras de fazer o outro “acordar”: usa o amor, a pressão e até tenta investir mais da sua parte na relação. E essa persistência pode mantê-los gastando energias com pessoas que não merecem durante muito tempo.

Este signo também pode terminar aceitando menos do que merece por medo de se sentir fracassado. Portanto, as pessoas de Capricórnio precisam aceitar que nem tudo pode ser controlado por eles e que as mudanças de planos podem abrir portas para relacionamentos mais honestos e felizes.

Peixes

Muitos piscianos têm as qualidades necessárias para estabelecer um relacionamento verdadeiro: amam estar apaixonados, são carinhosos e sabem dar uma segunda chance. No entanto, sua mania de tentar “salvar” os outros pode fazer com que eles terminem aceitando migalhas no relacionamento.

Infelizmente, o pisciano precisa se dar por vencido e aceitar que as pessoas nem sempre mudam. Ficar ao lado de alguém que escolhe não se doar, não é amor, mas sim uma espécie de martírio autodestrutivo.