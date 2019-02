Os signos do zodíaco que precisam se livrar do passado antes do Mercúrio Retrógrado 2019

Na astrologia, o planeta Mercúrio está relacionado com a linguagem intelectual, comunicação, oral e escrita, troca, movimento e serviço. Durante o Mercúrio retrógrado, estas áreas são afetadas, perturbando a ordem ou a rotina diária, por isso é aconselhável tomar certas precauções.

Este ano o Mercúrio retrógrado acontecerá de 5 a 28 de março, em 8 de julho, 1 de agosto e de 31 de outubro a 20 de novembro.

Confira os signos do zodíaco que precisam se livrar do passado antes desta fase:

Áries

É preciso que os nascidos sob este signo comecem a se livras dos sentimentos antigos que não fazem bem e dos objetos que trazem essas recordações ou já não são usados. As energias precisam fluir melhor, especialmente durante as fases de Mercúrio retrógrado, do contrário, coisas que você realmente deseja se afastarão.

Gêmeos

É importante que este signo já não guarde rancor – especialmente na sua vida amorosa. Antes das fases retrógradas, o geminiano deve refletir sobre algumas memórias e depois se desapegar. Coloque pontos finais e ajude pessoas próximas a fazer o mesmo.

Virgem

Este signo tende a deixar as coisas negativas ocuparem muito espaço na sua vida e, durante as fazes de Mercúrio Retrógado 2019, isso pode atrair ainda mais confusão e complexidade. Neste ano, é preciso desacelerar e deixar fluir para descobrir os obstáculos que o tem impedido de chegar onde quer.