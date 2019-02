3 receitas da Fundação Mokiti Okada para um lanchinho simples e feliz

Não é simples elaborar um lanche diferente para cada dia de aula.

Pensando nisso, a Fundação Mokiti Okada elaborou o livro “Lanche Feliz” com algumas sugestões simples e saborosas para comer em casa ou levar na lancheira.

Rabanada com Morangos

Divulgação

Ingredientes:

2 ovos

25 g de açúcar

1/2 colher de chá de canela em pó

4 colheres de sopa de leite

25 g de manteiga

4 fatias grossas de pão integral

100 g de morango picado

8 colheres de sopa de iogurte natural

4 colheres de chá de mel

Modo de preparo:

Bater os ovos com açúcar, a canela e o leite numa tigela. Derreter a manteiga numa frigideira grossa. Passar as fatias de pão, duas a duas, de ambos os lados, na mistura de ovo batido, e dourá-las na manteiga por 1 a 2 minutos. Misturar metade dos morangos com iogurte. Servir as rabanadas quentes com 1 colherada de iogurte com morangos. Espalhar o restante dos morangos ao redor e regar com mel.

Barrinhas de chocolate

Divulgação

Ingredientes:

50g de sementes de abóbora sem casca

75g de soja torrada sem fritar

75g de uvas passas sem sementes

75g de damascos secos

50g de ameixa-preta picada

300g de chocolate amargo picado

Modo de preparo:

Forrar uma forma de 28 cm por 18 cm com papel manteiga. Misturar as sementes, a soja, e as frutas picadas numa tigela. Derreta o chocolate e despeje sobre a mistura de frutas e sementes e mexer bem para que fique homogêneo e igualmente recoberto. Coloque a mistura na forma preparada e nivele com uma espátula. Leve à geladeira por uma hora até ficar firme. Corte em oito barrinhas e conserve sob refrigeração – ou num recipiente hermético – até servir.

Delícias de frango

Divulgação

Ingredientes:

150g (ou quatro unidades) de filé de frango em cubos

1 pitada de sal marinho

1/2 unidade de suco de limão

50g de farinha de trigo

1 ovo batido

150 g de farinha de trigo

2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo:

Temperar os filés de frango com o sal e o suco de limão. Passar os filés na farinha de trigo. Colocar o ovo batido num prato. Misturar a farinha de rosca e a salsinha num prato separado. Empanar os filés de frango primeiro no ovo e depois na farinha de rosca. Colocar espalhados em uma assadeira grande e levar ao forno pré-aquecido a 200º C por 15 a 20 minutos ou até estarem totalmente assados. Servir quente, acompanhado por ketchup caseiro. Se a lancheira for térmica, pode-se levar para a escola também.

Onde comprar

É possível encontrar exemplares do livro à venda na loja virtual do site: www.fmo.org.br ou na loja física da Fundação Mokiti Okada situada à Rua Morgado de Mateus, 77, Vila Mariana, em São Paulo (SP).