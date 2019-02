Estes são os golpes populares que circulam no WhatsApp (e que você não pode mais acreditar)

São vários os tipos de golpes que circulam diariamente pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.

No entanto, alguns se repetem constantemente. Pensando nisso, separamos as fraudes mais populares que tendem a circular no WhatsApp (Via jornal El Comercio).

Cupom de desconto

Várias marcas já foram afetadas por esse tipo de fraude. Normalmente são empresas grandes e conhecidas, e é por isso que os cibercriminosos sabem que atrairão a atenção do usuário oferecendo um desconto falso.

Portanto, é muito importante que você sempre observe a URL da página da Web em que navega, de acordo com orientação do site.

Aniversários e voos gratuitos

As áreas de empresas não foram isentas de serem utilizadas para este tipo de golpes. São várias as fraudes que relacionam aniversários e voos gratuitos de companhias.

Procura de emprego

Um golpe muito corriqueiro. Afirmam ter boas vagas de empregos, com altos salários, em várias regiões . No entanto, é apenas uma fraude. Fique atento com os anúncios!

Informação pessoal

Em numerosas ocasiões, os cibercriminosos solicitam aos usuários informações pessoais. O motivo seria para dar caixas de presentes de grandes empresas de cosméticos.

Os especialistas recomendam evitar "participar de sorteios onde o usuário é solicitado a compartilhar a promoção em redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas".

