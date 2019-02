Diabetes: cientistas criam 'comprimido' de insulina

No paciente portador de diabetes, o pâncreas para de produzir a insulina, hormônio responsável pelo controle da glicose no sangue ou o corpo simplesmente não é mais capaz de utilizar a insulina que produz para fazer esse controle.

O controle da diabetes é feito através de injeções de insulina, aplicadas na região da barriga, em alguns casos, até 7 vezes por dia. No Brasil, a doença atinge 8,9% da população.

Foto: Felice Frankel/MIT

Mas uma pesquisa publicada na revista Science promete mudar a vida do portador de diabetes. Pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets) desenvolveram uma cápsula capaz de liberar a insulina diretamente no estômago. Na prática, o "comprimido" substituiria as injeções diárias de insulina, principalmente para os diabéticos do tipo 1, que é a deficiência total de insulina.