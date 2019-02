Como faço para jogar Fortnite no meu dispositivo iOS?

Como faço para jogar Fortnite Battle Royale no meu dispositivo com sistema operacional iOS? É muito simples. Confira o tutorial:

O popular game está disponível na Play Store. No entanto, verifique se seu disponível Apple é compatível com o jogo.

SE

6S

6S Plus

7

7 Plus

8

8 Plus

Iphone X e mais recentes

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 2017

iPad Pro

Segundo a Epic Games, o Fortnite NÃO é compatível com: iPhone 5S, 6, 6 Plus; iPad Air, Mini 2, Mini 3 e iPod Touch. Para jogar, você também precisa de uma conexão com a internet e iOS 11 em um dispositivo.

É só seguir os passos indicados pelo instalador. Quer utilizar o Fortnite em seu computador? Baixe a versão para o sistema Windows e Mac.

Jogadores de iOS serão obrigados a jogar com outras plataformas?

A reposta é não, de acordo com a empresa. Por padrão, jogadores de iOS serão pareados apenas com outros jogadores de iOS.

Quando um jogador de iOS entra em um esquadrão com amigos em outras plataformas, aquele esquadrão será pareado com a população multiplataformas. Portanto, partidas entre diferentes plataformas são opcionais.

