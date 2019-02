WhatsApp para sistema Android implementa novo layout para informações de empresas

O aplicativo de mensagens WhatsApp, para o sistema operacional Android, vai implementar um novo layout para fornecer informações de empresas.

As alterações são para as contas “Business” do app, de acordo com informações do portal especializado WABetaInfo.

Para melhorar a usabilidade, será liberado um novo formato para os usuários. Uma implantação gradativa, por isso é importante manter a versão atualizada na Play Store.

“Atualizações recentes do WhatsApp para Android começam a mostrar um novo layout para "Business Info". A implantação é lenta, mas está começando a aparecer para alguns usuários”. Confira:

Recent WhatsApp for Android updates start to show a new layout for "Business Info".

The roll out is slow but it's starting to appear to some users. pic.twitter.com/stuy8vivDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 7, 2019