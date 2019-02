Toyota RAV-4 2020 TRD: esta é a versão off-road do SUV urbano; confira fotos

A nova geração do SUV chega no final do ano ao mercado brasileiro, o RAV-4 2020, no entanto, não tem a versão TRD confirmada por aqui.

O carro é uma alternativa para os mais aventureiros. Os detalhes mais esportivos e acessórios extras dão o tom de um modelo que estava em falta no catalogo da montadora japonesa.

Este modelo chega ao mercado americano junto com o novo Corolla 2020 na primavera do hemisfério norte, entre marco e junho deste ano.

No Brasil, as datas de estreia do RAV-4 2020 e do no Corolla 2020 ainda não estão confirmadas, mas tudo depende da modernização que está sendo feita na fábrica de Indaiatuba, interior de São Paulo.

Toyota RAV-4 2020 TRD: versão off-road do SUV urban0; confira fotos